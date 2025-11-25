Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin Bakanlığı’na ilişkin sorularını cevapladı.

Yumaklı, gayri safi milli hasılanın yüzde 1’nin tarım desteği olarak ayırması konusunda, "Tarım Kanunu'nun 21. Maddesi bütçeden ayrılan kaynağın yüzde birinden az olması. Geçmiş yıllarda açıkladığımız üzere sadece üreticilere doğrudan verilen desteklerle sınırlı değil. Yani tarım sektörü için yatırım ödenekleri var. Kredi sübvansiyonları var. Müdahale alımları var. Toplam itibariyle 1.14’e denk gelir" dedi.

"MERA ALANLARININ TAMAMINI KOORDİNATLARIYLA BİRLİKTE DİJİTAL ORTAMDA MERA BİLGİ SİSTEMİNDE KAYIT ALTINDA TUTUYORUZ"

Mera alanlarına ilişkin soruya Yumaklı şöyle dedi:

"İstatistik Kurumu'nun 1991 tarım sayımında 12.6 milyon hektar. En son tarım sayımı 2001 yılında burada da 14.6 milyon hektar. Bakanlığımız mera kanunu kapsamında yerinde tespit çalışmaları ki son dönemde uzaktan algılama sistemleriyle sağlanan veriler ve kadastro verileriyle bu rakamın 13.4 milyon hektar olduğunu söylemek istiyorum. Bu tespitler sadece bizim metin olarak söylediğimiz şeyler değil. Mera alanlarının tamamını koordinatlarıyla birlikte dijital ortamda Mera bilgi sisteminde kayıt altında tutuyoruz. Bu alanların yüzde 88’i köylerdeki üreticilerimize tavsiye edilmiştir"

"ÇİFTÇİ SAYISI 2025 EKİM AYI İTİBARİYLE 2 MİLYON 363 BİN 734 KİŞİYE YÜKSELDİ"

Çiftçi sayısına ilişkin soruya Yumaklı şu cümleleri kurdu:

"Çiftçi sayısı ve ekili alanlarla alakalı yani birçok şey var, ama ben en azından son beş yılda alakalı 2021 2 milyon 773 bin 9 kişiydi. Şu anda 2025 Ekim ayı itibariyle 2 milyon 363 bin 734 kişiye yükseldi. Alan 2021 yılında 151 milyon 642 bin 705 dekardı. 170 milyon 126 bin 627 dekar oldu. Elbette burada kullanılmayan veya işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması konusunda çıkarılan bir değerli Meclisimizin yasası vardı. Buna uygun olarak işlemlerimizi yaptık. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Bu konuda büyük bir farkındalık oluşmuş durumda. Biz de isteriz ki çiftçilerimiz, üreticilerimiz kendi topraklarının kendileri ya da çocukları eksinler"

"UYGUNSUZ ÜRÜNLERİ İMHA EDİYORUZ"

Pestisitlerin iç piyasada denetlenmediğine dair bir eleştiriye Yumaklı şöyle cevap verdi:

"Dünyada pestisit kullanımı Japonya'da hektara 10 kilogram, Hollanda'da 7 kilogram, İtalya'da 4.2 kilogram. Ülkemizde 2.4 kilogram. Elbette hem pestisit kalıntısının çıkmaması hem de tavsiye dışı kullanımın olmaması için arkadaşlarımız mümkün olduğu kadar risk bazlı denetimlerle ve istatistikler metotlarla bu denetimlerini yürütüyorlar. Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz."

"MAZOT MALİYETİNİN TAMAMINI VE GÜBRE MALİYETİNİN YARISINI DESTEK OLARAK ÖDÜYORUZ"