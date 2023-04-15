Tarım ve Orman Bakanlığı, baraj doluluk oranlarını açıkladı Türkiye genelindeki baraj doluluk oranları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Verilere göre, Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma yaşandı.

İHA

1 Ekim 2022 - 13 Nisan 2023 tarihleri arasındaki baraj doluluk istatistikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

"428 adet depolama tesisinde yüzde 46 aktif doluluk bulunuyor"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamadaşu ifadeler kullanıldı:

“1 Ekim 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana gelmiştir. Günlük izlemesi yapılan 428 adet depolama tesisinde (düzenlenmiş doğal göller hariç) yüzde 46 aktif doluluk bulunmaktadır. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 39,6’dır. 428 adet barajımızda 137 milyar metreküp su bulunmaktadır.”

"149 adet enerji maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 47,5"

Açıklamada 301 adet sulama maksatlı barajda doluluk oranının yüzde 41 olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“301 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 41 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 3 oranında daha fazla su bulunmaktadır. 113 adet içme suyu barajında aktif doluluk oranı yüzde 46 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 1 oranında daha fazla su bulunmaktadır. 149 adet enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranı yüzde 47,5 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 75 oranında daha fazla su bulunmaktadır.”

"İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43’dür"

Türkiye’nin büyükşehirlerinde bulunan barajların doluluk oranlarıyla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

“Bazı büyükşehirlerimizin içme suyu durumu ise; İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43’dür. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 40 oranından daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 5 aylık karşılayabilme kapasitesi vardır. Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27’dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 1,5 daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bu dönemde Ankara’da kaynaklarla ilgili bir sıkıntı öngörülmemektedir. Ayrıca acil durumda Kesikköprü Barajı’ndan (Kızılırmak) su getirme sistemi ile 460 bin metreküp/gün su temin edilebilme imkânı bulunmaktadır. İzmir ilinin aktif doluluk oranı yüzde 22,1’dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 8 daha az su bulunmaktadır. Barajların yanında YAS (yer altı suyu) kuyuları ile yüzde 57 civarında içme suyuna takviye yapılmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında önemli problemle karşılaşılması beklenilmemektedir.”

"Ülkemizde görülen yağışlı dönemin, baraj doluluklarına olumlu yansıması bekleniyor"

Baraj doluluk oranlarının düşük olsa da hiç su gelmemesi halinde 1,5 yıllık suyu karşılayabilen stok olduğu bildirilen açıklamada şunlar yer aldı: