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    Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de konuşma yapan çiftçilere cevap verdi

    İzmir’de CHP Çiftçi Buluşması programında konuşma yaparak geçinemediklerini belirten 3 çiftçi kadın hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
    • 19.06.2022 - 01:17
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 01:41
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de konuşma yapan çiftçilere cevap verdi

    İzmir’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP Çiftçi Buluşması programında, 3 çiftçi kadın konuşma yaparak devletin çiftçiyi yalnız bıraktığını söyleyip eleştirilerde bulunmuşlardı.

    Bunun üzerine Tarım Ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili araştırma yapıp resmi Twitter hesabından konuşma yapan çiftçiler hakkında açıklama paylaştı.

    "1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan varken şimdi 25 hayvanı var"

    Açıklamada, buluşmada söz alan ilk konuşmacının, 1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken, şu anda 25 hayvan bulunduğu bildirildi. Geçen yıl 4 bin 620 lira, bu yıl ise 655 lira olmak üzere toplam 5 bin 275 lira çiğ süt desteği aldığı belirtilen ilk konuşmacının yine geçen yıl 3 bin 109 lira, bu yıl ise 630 lira olmak üzere toplam 3 bin 739 lira buzağı desteği aldığı vurgulandı. İlk konuşmacı olan kadın çiftçiye, geçen yıl ve bu yıl toplam 9 bin 14 lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığı kaydedildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir de konuşma yapan çiftçilere cevap verdi #1

    "Geçen yıl ve bu yıl toplam 23 bin 741 lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldı"

    Çiftçi buluşmasında söz alan ikinci konuşmacının, işletmesinin 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçtiği ve şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunduğu aktarıldı. Geçen yıl 12 bin 761 lira, bu yıl ise bin 442 lira olmak üzere toplam 14 bin 203 lira çiğ süt desteği alan ikinci konuşmacının, yine geçen yıl 7 bin 89 lira, bu yıl ise 2 bin 449 lira olmak üzere toplam 9 bin 538 lira buzağı desteği aldığı bildirildi. Öte yandan açıklamada, ikinci konuşmacıya geçen yıl ve bu yıl toplam 23 bin 741 lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığına işaret edildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir de konuşma yapan çiftçilere cevap verdi #2

    "İşletmesi 2 kat büyüme gösterdi"

    Etkinlikteki üçüncü konuşmacının, işletmesinin geçen yılın 10. ayında 28 küçükbaş hayvanla faaliyete geçtiği, şu anda ise 53 küçükbaş hayvan bulunduğu belirtildi. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almadığı, ancak neredeyse 2 kat büyüme gösterdiğine dikkat çekildi.

    Ayrıca 1 Eylül 2021'den-18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretimin maliyetinin 120 lira değil, 94,67 lira olduğuna değinilen açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin 5 Mayıs'ta çiğ süt tavsiye fiyatını, 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere kilogram başına 5,7 lira iken yüzde 32 artışla kilogram başına 7,5 liraya çıkarttığı ve bu fiyatın maliyetin üzerinde olduğu vurgulandı.


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