Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan numune alınmayacağı iddialarına yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlere analiz yapılmayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İHA

Bazı basın ve yayın kuruluşlarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklinde haberler yer almıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir"

Yıllık numune alma denetim programına göre toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcında hem de son üründen numune alındığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: