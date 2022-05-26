Tarım ve Orman Bakanlığından şeker için tarife kontenjanı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır" denildi.

Şeker Dairesi Başkanlığı konuyla ilgili sosyal medya bir paylaşımda bulundu.

Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

"Pancar şekeri üretimi 2 milyon 520 bin ton"

"Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir."





"Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla"

AA'nın haberine göre, son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.