Tatil dönüşü Muğla civarında yoğun trafik

Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilcilerin araçları ile dönüş yolculuğu devam ediyor. Tatilciler, Aydın ve Denizli yol ayrımındaki kavşakta 3 kilometre uzunluğunda kuyruklar çıktı.

Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilciler, dönüş yollarını doldurdu.

Fethiye, Dalaman, Datça ve Marmaris ilçelerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, Menteşe ilçesi girişinde Aydın ve Denizli yol ayrımındaki akıllı kavşakta yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilcilerin, sabah saatlerinde başlayan uzun araç kuyruğu akşam saatlerine kadar devam etti.

EKİPLER AKIŞI YÖNLENDİRİYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin tek geçiş noktasındaki akıllı kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7/24 kavşakta trafik akışını yönlendiriyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR KAVŞAKTA GÖREVE DEVAM EDİLECEK

Yığılmaların yoğun olduğu yöne akışın hızlanmasını sağlayan ekiplerin Pazar günü akşamına kadar trafik akışının güvenli bir şekilde seyretmesi için kavşakta görev alacakları açıklandı.





















