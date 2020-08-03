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    Tatilciler dönüş yoluna geçti

    Tatilciler dönüş yoluna geçti

    Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor. ​
    • AA & Ensonhaber
    • 03.08.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 09:35
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    Tatilciler dönüş yoluna geçti

    Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların, dönüş yolculuğu başladı.

    Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

    Tatilciler dönüş yolunda

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

    Otoyolun Bolu kesiminde; Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #1

    EDREMİT KÖRFEZİ

    Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti.

    Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir kara yollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #2

    KIRIKKALE

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #3

    YOĞUNLUK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Samsun-Ankara ve Kayseri- Ankara kara yolunda da yoğun trafik oluştu. Kırıkkale’de Kurban Bayramı'nın üçüncü günü oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #4

    TEDBİRLER ARTIRILDI

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de denetimlerde bulunurken yoğunluk karşısında tedbirlerini aldı. Ekipler yoğunluğun oluştuğu alanlarda trafiğin akışını sağlarken sürücülere de zaman zaman dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.

    Trafiğin bayramın son gününde de devam etmesi bekleniyor.

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #5

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #6

    Tatilciler dönüş yoluna geçti #7

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