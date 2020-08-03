Tatilciler dönüş yoluna geçti

Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor. ​

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların, dönüş yolculuğu başladı.

Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Tatilciler dönüş yolunda

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Otoyolun Bolu kesiminde; Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

EDREMİT KÖRFEZİ

Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti.

Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir kara yollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

KIRIKKALE

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Samsun-Ankara ve Kayseri- Ankara kara yolunda da yoğun trafik oluştu. Kırıkkale’de Kurban Bayramı'nın üçüncü günü oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de denetimlerde bulunurken yoğunluk karşısında tedbirlerini aldı. Ekipler yoğunluğun oluştuğu alanlarda trafiğin akışını sağlarken sürücülere de zaman zaman dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.

Trafiğin bayramın son gününde de devam etmesi bekleniyor.