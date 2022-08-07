Tatilcilerin yeni gözdesi Kapuz Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor

Zonguldak'ın meşhur Kapuz Plajı, tatilcilerin yeni uğrak noktası oldu. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan plaja, 45 günde 100 bin kişi geldi.

Yazın gelmesiyle birlikte yurt genelinde plajlar dolmaya başladı.

Tatil haklarını deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, kıyılara akın etti.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntü ise Zonguldak'tan geldi.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Bölgenin en önemli plajlarından olan Kapuz Plajı yerli ve yabancı ziyaretçilerden tarafından yoğun ilgi görüyor.

45 günde 100 bin kişi ziyaret etti

24 Haziran’dan bu yana plaja 100 bin kişinin geldiği belirlendi. Öte yandan, en çok yoğunluğun yaşandığı günler, hafta sonlarının yanı sıra plajı sadece kadınların kullanabildiği salı ve perşembe günleri oldu.

Kadınlara özel günlerin olması Kapuz Plajını tercih etmesinde önemli rol oynadı.

"Bayanlar günü de yoğun geçiyor"

Kapuz Plajı Tesis Amiri Korkmaz Kartal, “Haziran’da başlamış olduğumuz sezon hala daha şu anda devam ediyor ama zaman zaman bazı aksaklıklar yaşamış olsak da insanlar hala daha rağbet gösteriyor. Yabancı ve gurbetçi vatandaşlarımız da faydalanıyor. Bu zamana kadar tahminimize göre 100 bin kişi kullandı. Vatandaşlarımızın memnun olduklarını biz görüyoruz, kendilerini bu şekil ifade ediyorlar. İnsanın olduğu yerde zaman zaman bazı sıkıntılar olabilir, elimizden geldiği kadar minimum seviyede yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen bizim kontrolümüz dışında olan durumlar da olabiliyor o konuda da gereken önlemlerin alındığını şahsım adına söyleyebilirim.

Havaların müsaade ettiği sürece yüksek ihtimalle Eylül’ün sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bizim kendi yetkili olan abilerimiz, yetkili olan başkanımızın vereceği talimata göre de şekil alır. Hafta sonu daha yoğun geçiyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri en yoğun olduğu zamanlar. Özetle çalışmayan, işten fırsat bulan insanlar geliyor. Bayanlar günü de yoğun geçiyor denilebilir. Salı ve perşembe günü bayanlar günü. Tabii çevre illerden de buraya gelen bayanlar var” dedi.