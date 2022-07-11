Tatilini İstanbul'da geçirenler plajlara akın etti

Tatilini İstanbul'da geçirenler plajlara akın etti

İstanbul Silivri'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için denize girdi.

9 günlük Kurban Bayramı'nı tatilde ve memleketinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan gitmesi, kalanlara yaradı...

Plajlar doldu

İstanbul Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın etti. Kumluk Plajı serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.

Deniz sonrası mangal keyfi

Bazı vatandaşlar denizde serinledikten sonra çimlerde de mangal yaktı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri vatandaşları boğulmalara karşı sık sık uyardı. Sağlık ekiplerinin de bölgede hızlı müdahale için hazır beklediği görüldü.













