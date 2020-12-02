Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.374
0.58%
EXEN Coin
11.48
4.45%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi

    Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 13:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi

    Ayvalık'ta sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı Taylan Kulaçoğlu, 20 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

    DHKP-C'ye verdiği destek ve polislerle yaşadığı diyalogla tanınan Kulaçoğlu'nun yargılandığı davanın, ikinci duruşması bugün görüldü.

    TAHLİYE KARARI

    Mahkeme heyeti, Kulaçoğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

    DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'nun polisten yediği ayar

    Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir