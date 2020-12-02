Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye oldu.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 13:45
- Güncelleme : 02.12.2020 - 13:49
Ayvalık'ta sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı Taylan Kulaçoğlu, 20 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
DHKP-C'ye verdiği destek ve polislerle yaşadığı diyalogla tanınan Kulaçoğlu'nun yargılandığı davanın, ikinci duruşması bugün görüldü.
TAHLİYE KARARI
Mahkeme heyeti, Kulaçoğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.
DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'nun polisten yediği ayar