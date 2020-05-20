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Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Haber Merkezi
- 20.05.2020 - 20:37
Ayvalık'ta sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya kullanıcısı Taylan Kulaçoğlu, savcılığın itirazı ile bugün tekrar gözaltına alınmıştı.
DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'nun polisten yediği ayar VİDEO
TUTUKLANDI
Çıkarıldığı mahkemece tutukluluğuna karar verilen, DHKP-C'ye verdiği destek ve polislerle yaşadığı diyalogla tanınan Kulaçoğlu, cezaevine gönderildi.