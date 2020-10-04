TBMM, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarını başlatıyor

Yasama çalışmalarına 2 aylık ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlıyor. Yeni dönemde Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan'a ilişkin tezkereler görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), verdiği 2 aylık arayı tamamladı. Yasamaya ilişkin verilen aranın sonlanması ile TBMM'nin gündemi de belirlendi.

TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.

SEÇİMLER YAPILACAK

6 Ekim Salı günü toplanacak olan Genel Kurulda, daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, AK Parti, CHP ve HDP kontenjanlarından boşalan üç üyelik için seçim yapılacak.

TBMM'NİN 7 EKİM GÜNDEMİ

Genel Kurulda, 7 Ekim Çarşamba günü Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Aynı gün Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

YERLİ TÜTÜN KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Teklif, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri üreten, piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeriyor.

KOMİSYONLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Ekim Salı günü toplanarak performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ise Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 7 Ekim Çarşamba günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.

GRUP TOPLANTILARI BAŞLAYACAK

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.

AK Part TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Ekim Çarşamba günü, 6,5 ay sonra yeniden yapılacak.

Yalnızca milletvekillerinin iştirak edeceği saat 12.30'da gerçekleştirilecek grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

AK Parti'nin son Grup Toplantısı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'ta yapılmıştı.