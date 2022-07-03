TBMM tatil kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
- Haber Merkezi
- 03.07.2022 - 02:55
Resmi Gazete'de yayınlanan TBMM kararında;
Tatil kararı
TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
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