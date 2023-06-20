TBMM'de ilk tartışma vizeden çıktı 28. Dönem Milletvekilleri Meclis'te çalışmalarına başlarken, ilk kavga da yaşandı.. CHP'nin 'vize' önerisi görüşmelerinde İyi Partili Turhan Çömez ile AK Partili İsmail Emrah Karayel arasında tartışma yaşandı.

İHA

Seçimlerin ardından Meclis'te yoğunluk sürüyor.

14 Mayıs seçimlerinde belirlenen Türkiye'nin 28. Dönem Milletvekilleri yeni görevlerine başladı.

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu üzerinde çalışan Meclis, 1 Temmuz'da da tatile girmeyecek.

Yeni dönemde başlayan görüşmelerde ilk kavga yaşandı.

Vize tartışması

CHP Grubu'nun 'Vize' önerisi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

İYİ Parti Balıkesir milletvekilli Turhan Çömez, Türk vatandaşlarının vize sorununa ve Türk lirasının değer kaybetmesine işaret etti.

"Bu Meclis'te ülkesinden kaçıp dolaşıp bu kürsüye çıkanlar var"

Daha sonra AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Emrah Karayel, dört sene boyunca ‘geliyor gelmekte olan’ dinlediklerini söyleyerek, CHP kürsülerine doğru içlerindeki tek adama bakmalarını istedi.

Karayel, yurtdışında gezip kürsüye çıkan milletvekilleri olduğuna işaret ederek, “Bu Meclis’te ülkesinden kaçıp dolaşıp bu kürsüye çıkanlar var” şeklinde konuştu.

Kürsüye yöneldi, oturuma ara verildi

Çömez, Karayel'in sözlerine yönelik ayağa kalkarak kürsüye yöneldi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.