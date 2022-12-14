TBMM'de muhalefetten Ekrem İmamoğlu kararına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yargılandığı davada verilen ceza, bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM gündemine taşındı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin siyasi parti grup temsilcilerinden ilk değerlendirmeler geldi.

Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamalarda bulundu.

"Siyasi yasak geliyor, tarihi bir çelişki, savrulmalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siyasi yasak geliyor, tarihi bir çelişki, savrulmadır. Ne boyun eğeceğiz ne tehdit edeceğiz. CHP olarak her zeminde mücadele edeceğiz ama bir gerçek var. FETÖ yöntemlerini aratmadığınız söylenemez. Tarih önünde verebileceğiniz cevaplar yok, biz haklılığımızı anlatırız. Günü gelir bu millet sandıkta bu haksızlığa, vicdansızlığa, kumpasçılığa cevabını verir. Size yapılanın mislini planlaya tasarlaya bu hale getiriyorsunuz, zulmünüz çok oldu, sonunuz yakın" dedi.

"Karar yargıda vesayetin delili olarak demokrasi tarihimizi geçecektir"

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise "Halk egemenliği ilkesi iktidar tarafından rafa kaldırılmıştır. Sadece İstanbulluların değil bütün vatandaşlarımızın hakkı çiğnenmiştir. Bu mağduriyeti ilk yaşayan tartışmalı mahkeme kararıyla siyasi hakları elinden alınmış bir Cumhurbaşkanımız var. Seçim arifesinde önümüzdeki süreci şaibeli hale getirecek mahkeme kararlarına karşıyız. Karar yargıda vesayetin delili olarak demokrasi tarihimize geçecektir" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da "Hukuksuz, halkın iradesine yönelik çok açık saldırı olan bir karardır" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesi doğru değildir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Anayasamıza göre; görülmekte olan dava hakkında görüşme yapılamaz beyanda bulunulamaz. Bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir. Kararın; kesinleşmesi, bozulması, yargı yolu açık olmak üzere ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesi doğru değildir" dedi.