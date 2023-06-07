TBMM'nin yeni başkanı bugün seçilecek TBMM Başkanlık seçiminde, 28'inci dönem için yeni başkan bugün belli olacak. Seçimin ilk iki turunda ise 400 oy şartı aranacak. Bu sayıya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk, yeni Meclis Başkanının seçilmesi için yeterli olacak.

AA

28'inci dönemde milletvekillerinin yeminleri ile başlayan süreç, Meclis Başkanı'nın belirlenmesi ile devam edecek.



Başvurunun son gününde Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirledi.

Meclis Başkan adayları belirlendi

AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. Cihan Paçacı ise İyi Parti’nin adayı olarak seçime katılacak.

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00’te toplanacak.

Oylama ise gizli yapılacak.

İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekli

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Numan Kurtulmuş'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor

Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak

Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.