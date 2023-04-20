TCG Anadolu'yu gezen genç: Devletimizin savunma politikalarından memnunum Ziyarete açılan, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu gezen bir genç, Gdh'ye verdiği röportajda akıl dolu açıklamalarda bulundu. 'Teknofest kuşağı böyle olur' dedirten genç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün savunma politikaları uygulanıyor şu an." dedi.

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Türkiye savunma sanayide denizlerde de etkin bir role kavuşmak için son yıllarda önemli adımlar attı.

O adımlardan biri de Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu oldu.

23 Nisan'a kadar ziyarete açılan TCG Anadolu'ya, halk tarafından büyük rağbet gösterildi.

Gençten, milli savunmayla ilgili dikkat çeken yorumlar

TCG Anadoluyu ziyaret edenlerden biri de gdh'ye röportaj veren bir genç oldu. Gencin videosu sosyal medyada yankı uyandırdı.

"Sadece savaşta değil barışta da kullanışlı bir gemi bu"

TCG Anadolu'yu gezen genç gözlemlerini şöyle anlattı:

"Bu gemiler amfibi hücum gemileri. Tank, hava araçları, helikopter gibi hava platformlarını taşıdığı için çok yüksek önem arzediyor. Sadece savaşta değil barışta da yardım ekipleri gibi şeyler taşıdığı için hem sivil hem askeri amaçlı kullanışlı gemiler. Allah daim etsin diyorum. Çok kullanışlı bir gemi bu."

"İçeride gemiler gördük, tanklar gördük"

"İçeride insansız hava araçları var, helikopterler var. Aynı zamanda geminin içinde bir havuz var. Yani deniz suyu alıyor gemi ve gemi içerisinde hücum botları taşınabiliyor. Tank taşıyan hücum botları taşıyabiliyor. İçeride gemiler gördük, tanklar gördük. Zırhlı personel taşıyıcalarını gördük. İçerisi kompleks. Amfibi gemisi olduğu için baya bir sistem var içerisinde."

"Türkiye'nin savunma politikaları şu anda gayet iyi"

Türkiye'nin savunma sanayide attığı adımları usta bir şekilde özetleyen genç şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün savunma politikaları uygulanıyor şu an. Atatürk sınır dışından ülkeyi koruyordu. Şu anda Suriye ve Irak tezkereleriyle Karadeniz ve Akdeniz'de alınan önlemler ile bu sağlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunma politikaları şu anda gayet iyi. İnşallah bu sınır ötesi operasyonlar devam eder."

"Yönetimin değişmesini istemiyorum"

Sözlerinin devamında genç şunları söyledi: