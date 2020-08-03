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    TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı

    Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kitlerin Roketsan tarafından geliştirildiğini anımsattı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 14:10
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    TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı

    Türkiye, Savunma Sanayii'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Demir, 'Durmak yok' mesajıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik." dedi.

    TEBER-82'NİN ÖZELLİKLERİ

    TEBER-82, 270 kilogram ağırlığa sahip ve maksimum 50 kilometre/saat sahip hareketli hedefleri takip edebiliyor.

    Minimum 2 maksimum 28 kilometre menzile sahip TEBER-82, lazer arayıcı başlığa ve sahada bombaya hızlı entegre kabiliyetine sahip.

    TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı ViDEO

    TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı #1

    TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı #2

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