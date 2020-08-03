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- TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı
TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı
Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kitlerin Roketsan tarafından geliştirildiğini anımsattı.
- DHA
- 03.08.2020 - 14:10
Türkiye, Savunma Sanayii'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Demir, 'Durmak yok' mesajıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik." dedi.
TEBER-82'NİN ÖZELLİKLERİ
TEBER-82, 270 kilogram ağırlığa sahip ve maksimum 50 kilometre/saat sahip hareketli hedefleri takip edebiliyor.
Minimum 2 maksimum 28 kilometre menzile sahip TEBER-82, lazer arayıcı başlığa ve sahada bombaya hızlı entegre kabiliyetine sahip.
TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı ViDEO