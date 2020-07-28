Dolar
6.9357
1.0917%
Euro
8.1384
0.9151%
Altın
1932.98
-0.4926%
Borsa
1179.25
-1.3732%
G. Altın
430.42
0.3218%
Bitcoin
75723.25
1.4038%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Teğmen Dadak'ın cenazesi, memleketi Kırşehir’e gönderildi.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 14:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

    Bucak Mahallesi'nde bulunan karakolda görevli 26 yaşındaki Teğmen Ramazan Caner Dadak, görev yerine gittiği sırada Siverek-Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Teğmen, kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi.

    MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

    Dadak için bugün Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Sabri Kirişçi ile silah arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Dadak'ın özgeçmişi okunup, saygı duruşunda bulunuldu.

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #1

    Yapılan resmi törenin ardından Dadak'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e uğurlandı.

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #2

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #3

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #4

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #5

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #6

    Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti #7

    Görüş Bildir