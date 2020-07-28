Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Teğmen Dadak'ın cenazesi, memleketi Kırşehir’e gönderildi.

Bucak Mahallesi'nde bulunan karakolda görevli 26 yaşındaki Teğmen Ramazan Caner Dadak, görev yerine gittiği sırada Siverek-Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Teğmen, kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Dadak için bugün Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Sabri Kirişçi ile silah arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Dadak'ın özgeçmişi okunup, saygı duruşunda bulunuldu.

Yapılan resmi törenin ardından Dadak'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e uğurlandı.