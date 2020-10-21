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Tekel bayileri, içki satışına yönelik düzenlemeye karşı eylem yapacak

Tekel bayileri, içki satışına yönelik düzenlemeye karşı eylem yapacak

Yeni yapılan düzenleme ile saat 22.00 ile 06.00 arası alkollü içki satışına getirilen 320 bin liralık para cezasından, tekel bayileri şikayetçi oldu. Tekel bayileri, ülke genelinde eylem planladı.