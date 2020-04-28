Vatandaşlar, Süleymanpaşa ilçesi sahilinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Tekirdağ sahilinde sıra dışı bir görüntü kayda geçti.

Süleymanpaşa ilçesinin sahillerinin bazı kesimlerinde denizin rengi turuncuya dönüştü.

Denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

TURUNCU RENGİN NEDENİ

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalmasının her yıl mart ve nisan aylarında yaşandığı, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi.

Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründü ViDEO

DENİZDE UYANIŞ BAŞLADI

Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.