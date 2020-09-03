Tekirdağ Şehir Hastanesi'nden güldüren kare

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin tabelasındaki H harfinin ışıkları sönünce ortaya yörenin şivesine uygun bir görüntü çıktı.

Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan şehir hastaneleri, yapım süreçleri bittikçe halkın hizmetine sunuluyor.

Hastaneler, özellikle pandemi sürecinde Türkiye'nin koronavirüs salgınına örnek gösterilecek bir direnç göstermesinin en önemli etmenlerinden biri oldu.

Teknik donanımlarıyla çağının her türlü gerekliliğini yerine getiren hastaneler, salgınla savaşta en önemli kalelerden biri olmaya devam ediyor.

IŞIK SÖNDÜ, TABELA ŞİVELİ OLDU

Bütün bunların yanında küçük aksilikler de yaşanmıyor değil. O aksiliklerden biri de Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yaşandı.

Hastanenin tabelasındaki H harfinin ışıklarında bir arıza yaşandı. Harfin ışığının sönmesi de bölgedeki şiveye uygun bir görüntü oluşmasına neden oldu.