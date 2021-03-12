Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 araçta, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan geçmek istedikleri Yunanistan'a gidemeyen bir grup göçmenin, Tekirdağ'dan İstanbul'a götürüleceğini tespit etti.

Malkara ilçesi uygulama noktasında önlem alan polis, göçmenlerin içinde bulunduğu otomobil ve hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu.

POLİSTEN KAÇTILAR

Araçların ihtara uymayıp kaçması üzerine polis ekipleri ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada araçlar bir tarla yolunda durduruldu.

12 GÖÇMEN YAKALANDI

Araçlarda yapılan kontrolde yurda kaçak olarak girdikleri ve Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitme hazırlığında olduğu belirlenen 2 Afganistan, 10 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araçların gözaltına alınan sürücüleri B.A. ile U.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.









