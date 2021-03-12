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    Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

    Tekirdağ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 araçta, 12 düzensiz göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 14:47
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    Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan geçmek istedikleri Yunanistan'a gidemeyen bir grup göçmenin, Tekirdağ'dan İstanbul'a götürüleceğini tespit etti.

    Malkara ilçesi uygulama noktasında önlem alan polis, göçmenlerin içinde bulunduğu otomobil ve hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu.

    POLİSTEN KAÇTILAR

    Araçların ihtara uymayıp kaçması üzerine polis ekipleri ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada araçlar bir tarla yolunda durduruldu.

    Tekirdağ da 12 düzensiz göçmen yakalandı #1

    12 GÖÇMEN YAKALANDI

    Araçlarda yapılan kontrolde yurda kaçak olarak girdikleri ve Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitme hazırlığında olduğu belirlenen 2 Afganistan, 10 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

    Araçların gözaltına alınan sürücüleri B.A. ile U.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Tekirdağ da 12 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Tekirdağ da 12 düzensiz göçmen yakalandı #3

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