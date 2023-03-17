Tekirdağ'da 2 kişi, 6 katlı binanın perde kolonunu keserken yakalandı Tekirdağ'da 2 kişi, 6 katlı bir binanın altındaki dükkanın bodrum katına perde duvarı keserek kapı açmaya çalıştı. Komşulara ve gazetecilere aldırış etmeyen inşaatçılar, zabıtayı görünce işlerini bırakıp uzaklaştı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yasa boğuldu.

11 ilde etkili olan deprem, binlerce evin yıkımına ve on binlerce insanın ölümüne sebep oldu.

Yaşanılan bu acı felaket sonrası, binalarda yapılan usulsüzlere büyük dikkat çekildi..

Özellikle kaçak kat, dükkanlarda kolon kesme ve kolonlarda kullanılan malzemelerin önemi arttı.

Binaların kolonlarını kesildiği iddialarının en bariz örneği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı..

Perde kolonu keserek depoya kapı açmaya çalıştılar

İki kişi, 6 katlı bir binanın altındaki dükkanın bodrum katına perde duvarı keserek kapı açmaya çalıştı.

İki kişi ve depo sorumlusu olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi tespit eden Çerkezköy Belediyesi zabıta ekipleri, şahıslar hakkında "İmar Kanunu'na aykırı işlem yapmak"tan tutanak tuttu.

Bina sakinleri görmezden gelirken, çevredeki vatandaşlar ihbar etti

Onlarca insanın yaşadığı altı katlı binada bina sakinleri durumu görmezlikten gelirken, çevredeki duyarlı vatandaşların ihbarıyla gazetecilerin olay yerine gelmesi sonrası bir gazetecinin 'Perde beton mu kesiliyor?' sorusu üzerine, betonu kesen usta gazeteciye tepki göstermeye çalışarak, kameranın kapatılmasını istedi.

Zabıtayı görünce kaçtılar

Depoya kapı açmaya çalışan dükkan sahipleri, demirciden sipariş verdikleri kapıyı da hazır tutarlarken, olayda karşılarında zabıtayı gören inşaatçılar, beton delici ve matkapları arabalarına koyarak olay yerinden uzaklaştı.

Binaya yapılan işlem durduruldu, soruşturma başlatıldı

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da yaşanan olay sonrası İmar Kanunu'na aykırı şekilde binada yapılan tadilatı durdurduklarını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattıklarını, bilgilerle ilgili gerekli adli ve idari işlem yapacaklarını ifade etti.

Kapı ortada kaldı

Olay sonucu, altı katlı 15 dairenin bulunduğu binada açmayı planladıkları yer için kapıcının getirdiği kapı da ortada kaldı.