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    Tekirdağ'da 2 otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı

    Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
    • 26.12.2022 - 08:11
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    Tekirdağ'da 2 otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı

    Tekirdağ'da Yakuplu Mahallesi at çiftliği mevkiinde, Çorlu istikametine seyreden Mesut Güçlü idaresindeki 53 AR 370 plakalı otomobil ile şerit değiştirerek tarla yoluna sapmaya çalışan İsmail Akıncı yönetimindeki 59 DH 948 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ da 2 otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı #1

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

    Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Tekirdağ da 2 otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı #2


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