Tekirdağ'da 246 litre sahte içki ele geçirildi

Türkiye genelindeki tüm emniyet birimleri sahte içki ile mücadeleye aralıksız devam ediyor..
Son operasyon Tekirdağ'da gerçekleşti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E. isimli şahsın ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğunu belirleyip, adreslerde arama yaptı.
246 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda sahte 140 litre şarap, 28 litre rakı, 55 litre etil alkol, 7 litre votka, 16 şişe viski, olmak üzere 240 litre içki, 3 anason kiti, 4 viski kiti, 3 votka kiti, 2 likör kiti, ruhsatsız 1 tabanca, 50 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E., hakkında adli işlem başlatıldı.
SAHTE İÇKİDE CAN KAYBI ARTIYOR
Öte yandan sahte içki can almaya devam ediyor.
İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 50 kişi hastaneye başvurdu.
Sahte içkiden zehirlenen 22 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirlendi.
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