Haberler



İç Haber



Tekirdağ'da 246 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 246 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ'da jandarmanın bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada 246 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.