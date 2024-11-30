Tekirdağ'da 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 farklı operasyona imza attı. İlk operasyon Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yapılan üst aramasında S.C.Ş. isimli şahıstan 5 gram bonzai ele geçirildi.

İkinci operasyon, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi’nde yapıldı. E.S. ve R.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Arama sonucunda sentetik hap, 2 gram esrar, 1 adet bıçak, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet uyuşturucu sarma kağıdına el konuldu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Son operasyon ise Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İ.T. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 10 adet sentetik hap ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.