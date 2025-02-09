Haberler



İç Haber



Tekirdağ’da 3 silah ile 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi

Tekirdağ’da 3 silah ile 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi.