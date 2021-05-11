Tekirdağ'da 44 kişi eğlence mekanı ve kıraathanede yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak işletilen eğlence mekanı ile bir kıraathaneye yapılan baskında müzik eşliğinde eğlenen ve kumar oynayan 44 kişiye 174 bin 750 TL para cezası uygulandı.
- DHA
- 11.05.2021 - 00:23
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tam kapanmada, ilçedeki bir müzikli eğlence merkezi ile kıraathanede müşteri bulunduğu ihbarı aldı.
EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEYE BASKIN
İki işyerine de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, eğlence mekanında bulunanların müzik eşliğinde alkol alan, diğer kıraathanede de kumar oynayanları yakaladı.
44 KİŞİYE 175 BİN LİRA CEZA
Her iki işyerinde yakalanan 44 kişiye toplam 174 bin 750 lira para cezası uygulandı. Her iki işyeri hakkında da işlem başlatıldı.