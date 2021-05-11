Haberler

İç Haber

Tekirdağ'da 44 kişi eğlence mekanı ve kıraathanede yakalandı

Tekirdağ'da 44 kişi eğlence mekanı ve kıraathanede yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak işletilen eğlence mekanı ile bir kıraathaneye yapılan baskında müzik eşliğinde eğlenen ve kumar oynayan 44 kişiye 174 bin 750 TL para cezası uygulandı.