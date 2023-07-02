Tekirdağ'da 47 dönüm buğday tarlası 10 dakikada küle döndü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde biçilmesine 3 gün kalan 47 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında küle döndü.

İHA

Tekirdağ'da çıkan yangında ekili buğday tarlası cayır cayır yandı...

Karaidemir Mahallesi Sarıbayır mevkiinde Özcan Komit’in ektiği buğday tarlasında çıkan olayda, Evrenbey - Karaidemir yolu civarından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Buğday tarlasında çıkan yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

47 dönümlük buğday kül oldu

10 dakika süren yangın 47 dönümlük buğdayı küle çevirdi. Öte yandan mahalle sakinleri, yangının trafodaki kıvılcımdan çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili konuşan Erkan Komit, "47 dönümlük buğday ekili tarlada yangın çıkmasaydı, 3 gün içinde biçmeyi planlamıştık” dedi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.