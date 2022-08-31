Tekirdağ'da 5 dakika süren yağmurun ardından yollar göle döndü

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından yayalar ve sürücüler göle dönen caddelerde zor anlar yaşadı.

Dün öğle saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

İstanbul ve çevresi için gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği aktarıldı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bu sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, yüzünü Tekirdağ'da gösterdi.

Şarköy ilçesinde kısa sürede hayatı felç eden sağanak, aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

5 dakika süren yağmur su taşkınlarına neden oldu

Öte yandan yaklaşık 5 dakika süren dolunun ardından başlayan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı.

DHA'nın aktarımına göre; yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.





























