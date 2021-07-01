Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 545 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 01.07.2021 - 23:17
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Malkara ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
545 LİTRE EL YAPIMI RAKI ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda, 545 litre el yapımı rakı ve rakı yapımında kullanılan düzenekler bulunarak, ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili adres sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR
Öte yandan Tekirdağ'da sahte içkiden cuma gününden bu yana ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.