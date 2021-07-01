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    Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 545 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 23:17
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    Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Malkara ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

    545 LİTRE EL YAPIMI RAKI ELE GEÇİRİLDİ

    Söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda, 545 litre el yapımı rakı ve rakı yapımında kullanılan düzenekler bulunarak, ele geçirildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Konuyla ilgili adres sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da 545 litre sahte içki ele geçirildi #1

    TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

    Öte yandan Tekirdağ'da sahte içkiden cuma gününden bu yana ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

    Tekirdağ da 545 litre sahte içki ele geçirildi #2

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    Tekirdağ da 545 litre sahte içki ele geçirildi #6

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