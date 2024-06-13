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Tekirdağ'da 74 ayrı suçtan 45 yılı aşkın hapis cezası olan şahıs yakalandı

Tekirdağ'da 74 ayrı suçtan 45 yılı aşkın hapis cezası olan şahıs yakalandı JASAT ve Jandarma Asayiş ekiplerince düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadele" operasyonunda yakayı ele veren bir şahsın, 74 ayrı suçtan 45 yıl 8 ayı aşkın hapis cezası nedeniyle aranması olduğu belirlendi.