Tekirdağ'da 74 ayrı suçtan 45 yılı aşkın hapis cezası olan şahıs yakalandı
İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kermeyan Mahallesi'nde JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadele" operasyonunda, E.K. isimli şahıs yakalandı.

Şahsı; hırsızlık, karşılıksız çek verme, hükümlü/tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık gibi suçlar başta olmak üzere 74 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Cezaevine sevk edildi

JASAT ekipleri tarafından yakalanan E.K. isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş 16 bin 689 gün (45 yıl 264 gün) hapis cezası olması sebebiyle, yapılan işlemlerinin ardından Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)