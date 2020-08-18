Tekirdağ'da 978 tarihi eser ele geçirildi

Malkara'da, üzerinde 978 tarihi eser olan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı.

ÜZERİNDEN 978 PARÇA ESER ÇIKTI

Şüpheliyi durdurup üzerinde arama yapan jandarma, 899 sikke, 64 tarihi obje, 13 yüzük ve 2 heykel olmak üzere toplam 978 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eseri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



