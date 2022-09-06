Gece saatlerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, abart egzozlu aracı durdurdu. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün aracı bağlatılırken, gencin aday sürücü belgesi de iptal edildi.

Yurt genelinde asayiş ve huzuru sağlamak adına polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimler dün gece Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri, gece saatlerinde Çorlu ilçesinde uygulama noktası oluşturdu.

0.24 promil alkollü çıktı

Seyir halindeki A.K. isimli genç sürücü, Bulgar plakalı lüks aracıyla, ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde, sürücünün 0.24 promil alkollü olduğu ve kullandığı lüks otomobilde de abart egzoz takılı olduğu ortaya çıktı.

Sürücü belgesi iptal edildi

Bunun üzerine işlem yapan ekipler, çekici vasıtasıyla aracı bağlattı ve gencin aday sürücü belgesini iptal etti.

Tekirdağ'da alkollü yakalanan aday sürücü: Polis arkadaşlar iyi karşıladı VİDEO

"Polis arkadaşlar iyi karşıladı"

Bunun üzerine A.K., “Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

İHA'nın aktarımına göre; polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi.