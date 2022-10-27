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    Tekirdağ'da arabanın arkasında patenle yolculuk, kazaya davetiye çıkardı

    Tekirdağ Çorlu'da patenli bir gencin otomobile tutunarak yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.
    • 27.10.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 18:56
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    Tekirdağ'da arabanın arkasında patenle yolculuk, kazaya davetiye çıkardı

    Patenli gençlerin araçlara tutunarak yolculuk etmesi trafikte sıkça karşılaşılan bir durum olmaya başladı.

    Otobüs, motosiklet gibi farklı araçların arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler, son olarak da otomobillerin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardığı görüldü.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun trafik akışına sahip Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, patenli gencin yokuş yukarı çıkan otomobilin kaportasına tutunarak yolculuk ettiği gözlendi.

    Tepkilere de aldırış etmedi

    Kaza tehlikesi umurunda bile olmayan genç, otomobile tutunurken görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

    İHA'nın haberine göre, genç gelen tepkilere de kulak asmadı. Şoförün de patenli gence karşı durmayıp tepkisiz kalması da ayrı bir duyarsızlık örneği oldu.

    Tekirdağ'da arabanın arkasında patenle yolculuk, kazaya davetiye çıkardı VİDEO

    Tekirdağ da arabanın arkasında patenle yolculuk, kazaya davetiye çıkardı #1


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