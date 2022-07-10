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    Tekirdağ'da ayçiçeği tarlaları renkli görüntüler oluşturdu

    Tekirdağ'da yol kenarındaki ayçiçeği tarlaları güzel görüntüler ortaya çıkarırken sürücüler ise renkli rotanın keyfini çıkardı.
    • 10.07.2022 - 22:24
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    Tekirdağ'da ayçiçeği tarlaları renkli görüntüler oluşturdu

    Bayram tatili süresince trafiği artan Tekirdağ-İstanbul yolu arasındaki tarlalarda baş veren ayçiçekleri yolculuk yapanlara renkli manzaralar sunuyor.

    Sürücüler için fotoğraf çekme mekanı

    Gün boyunca yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflamaya çalışıyor.

    Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ayçiçeklerin, araçlarıyla yolculuk yapanlara keyif verdiği söyledi.

    Tekirdağ da ayçiçeği tarlaları renkli görüntüler oluşturdu #1

    "Tatil beldelerine giden vatandaşlar, ayçiçeği tarlalarının güzelliğine dayanamıyor"

    Yoldan geçen bazı araç sürücüleri ile yolcuların durup tarlalarda fotoğraf çektiğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

    "Bu dönemde Tekirdağ'da lavanta tarlalarının moru ve ayçiçeği tarlalarının sarısı insanların ilgisini çekiyor. Tatil beldelerine giden vatandaşlar da ilimizdeki uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlalarının güzelliği arasında yolculuk yaparken durup fotoğraf çekiyor. Tekirdağ'ın 'sarı gelinliği' insanlara keyifli bir yolculuk yaşatıyor."

    AA'nın haberine göre, Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya da bu dönemde ayçiçeği tarlalarını izleyerek yolculuk yapmanın keyif ve huzur verdiğini ifade etti.

    Tekirdağ da ayçiçeği tarlaları renkli görüntüler oluşturdu #2

    Tekirdağ da ayçiçeği tarlaları renkli görüntüler oluşturdu #3


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