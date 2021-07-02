Tekirdağ'da beyaz eşyaların içine gizlenmiş 306 litre kaçak içki yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, beyaz eşyaların içine ve baza altına gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Sahte içkiden ölümlerin yaşandığı Tekirdağ'da, jandarma ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

T.D. isimli bir kişinin bazı market ve lokantalara kaçak içki sattığını tespit eden jandarma ekipleri, şahsın adresinde arama yaptı.

ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNELERİNİN İÇİNDEN TOPLAMDA 306 LİTRA KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Arama neticesinde yataklı baza altında, çamaşır ve bulaşık makineleri içine gizlenmiş halde 128 şişe kaçak rakı, 113 şişe kaçak viski, 65 şişe votka olmak üzere toplam 306 litre kaçak içki ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili T.D. adlı şahıs gözaltına alındı.