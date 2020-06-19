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    Tekirdağ'da bir adam göle dönen caddede kayıkla gezdi

    Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, Tekirdağ'da hakimiyet sağlayınca bir kişi, su basan caddede kayıkla gezdi.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 15:36
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    Tekirdağ'da bir adam göle dönen caddede kayıkla gezdi

    Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar, Tekirdağ'da da etkili oldu.

    Kıyı şeridinde yer alan bölgeler deniz ile birleşti.

    Sağanak yağışın etkili olmasıyla caddelerin su bastığı Tekirdağ'da bir kişi, kayık ile caddeye çıktı.

    GÖRENLER ŞAŞTI, KALDI

    Kayıklı adamı görenler şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ'da bir adam göle dönen caddede kayıkla gezdi - VİDEO

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