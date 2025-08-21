Abone ol: Google News

Tekirdağ'da bir adam karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı

Çorlu’da bir site bahçesinde karısının saldırısı sonucu iki yerinden bıçaklanan adam kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları anbean kameraya yansırken, yaralı şahsın saldırıya tepki vermemesi dikkat çekti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 17:55

Tekirdağ'da dehşet anlar..

Sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir site bahçesinde meydana gelen olayda H.A. isimli kadın, aile içi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile site bahçesinde karşılaştı.

KOCASINI BIÇAKLADI

Yaşanan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan H.A. eşi U.A.’ya bıçakla saldırdı.

Karın ve koluna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINDA

Eşini yaralayan H.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İç Haber Haberleri