Tekirdağ'da bir adam karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı Çorlu’da bir site bahçesinde karısının saldırısı sonucu iki yerinden bıçaklanan adam kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları anbean kameraya yansırken, yaralı şahsın saldırıya tepki vermemesi dikkat çekti.