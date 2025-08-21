Tekirdağ'da bir adam karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı

Tekirdağ'da dehşet anlar..
Sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir site bahçesinde meydana gelen olayda H.A. isimli kadın, aile içi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile site bahçesinde karşılaştı.
KOCASINI BIÇAKLADI
Yaşanan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan H.A. eşi U.A.’ya bıçakla saldırdı.
Karın ve koluna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
GÖZALTINDA
Eşini yaralayan H.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.