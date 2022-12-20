Tekirdağ'da bir ev sahibinden CHP'li belediyeye lağım tepkisi

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan bir kişi, belediyenin asfalt yolu kazıp yerine parke taşı döşemesi sonucu kanalizasyon borusunun kırıldığını, binada biriken lağım için 3 aydır çözüm beklediğini söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki 36 yıllık binada, lağım suları evin önüne akıyor.

Durumdan rahatsız olduğunu ifade eden apartman sahibi Sadık Sansarcı, 3 aydır sorunun çözüme kavuşmasını bekliyor.

"Kanalizasyon borusunu kırdılar"

36 senelik binada ilk kez lağım suyunun taştığını belirten ev sahibi Sadık Sansarcı, "Asfalt yolu kazıp bozdular, sonra parke taşı döşediler. Silindir de geçerken kanalizasyon borusunu kırdı. 3 aydır söylüyoruz yetkili birime, kanalı gelip yapmıyor." dedi.

"İlk kez lağım suyu taştı"

Bir an önce gerekli tamir işlemenin yapılmasını isteyen Sansarcı, İHA'ya yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bina 36 senelik bina. Kanalizasyon bağlantısına meyil vermek için 3 sokak alta kadar bağladık. 36 seneden beri bu binanın kanalizasyon suları taşmamıştı. Asfalt yolu kazıp bozdular, sonra parke taşı döşediler. Silindir de geçerken kanalizasyon borusunu kırdı. 3 aydır söylüyoruz yetkili birime, kanalı gelip yapmıyor.





"Sanki çocuk kandırıyorlar"

Gelip foseptiği açıyor ama kanal yine tıkalı yine tıkalı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aradım, TESKİ Müdürü'nü arayacakmış, TESKİ Müdürü de Çorlu Belediyesi'nden izin alamıyormuş. Lafa bak, sanki çocuk kandırıyorlar.

"Ortalığı pislik götürüyor, her yer leş gibi kokuyor"

10 günden beri ortalığı pislik götürüyor. Her yer leş gibi kokuyor, kokudan duramıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? 3 aydır lağım çilesi çekiyoruz. Yere basmaya çekiniyorum. Bir türlü sorun çözülemedi. Her yer pislik içinde, şakır şakır lağım suyu akıyor. Böyle belediyecilik mi olur?"



