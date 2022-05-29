Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.619
1.03%
BTXN Coin
12.64
-4.67%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı aktı

    Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne dökülen kanal suyu kırmızı akıyor.
    • 29.05.2022 - 04:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı aktı

    Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığı görüldü.

    Vatandaş duruma tepki gösterdi

    Bölgede bulunan ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

    Tekirdağ da bir kanalın suyu kırmızı aktı #1

    Fabrikanın kimyasal atığı olduğu tahmin ediliyor

    Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.

    AA'nın haberine göre, dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.

    Tekirdağ da bir kanalın suyu kırmızı aktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı

    Başakşehir'de riskli bina oranı düşüyor
    Emlak

    Başakşehir'de riskli bina oranı düşüyor

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir