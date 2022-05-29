Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı aktı
Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne dökülen kanal suyu kırmızı akıyor.
- 29.05.2022 - 04:33
Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığı görüldü.
Vatandaş duruma tepki gösterdi
Bölgede bulunan ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.
Fabrikanın kimyasal atığı olduğu tahmin ediliyor
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.
AA'nın haberine göre, dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.