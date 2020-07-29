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    Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rampa yukarı çıktığı sırada freni tutmayan patpatın, geri hareket ederek devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 06:13
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    Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Çınaraltı Mahallesi kırsalında 66 yaşındaki Zeynel Erdoğan, köpekleri beslemek için ağıla gitti. Dönüş yolunda Zeynel Erdoğan’ın kullandığı ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının, rampaya çıktığı sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan patpat, geri hareket ederek devrildi.

    ARACIN ALTINDA EZİLEREK CAN VERDİ

    Kaza sonrası patpatın altında kalan Zeynel Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

    Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi #1

    Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi #2

    Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi #3

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