Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi

Tekirdağ'da bir kişi, freni boşalan pat pat can verdi

En Son Haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rampa yukarı çıktığı sırada freni tutmayan patpatın, geri hareket ederek devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Çınaraltı Mahallesi kırsalında 66 yaşındaki Zeynel Erdoğan, köpekleri beslemek için ağıla gitti. Dönüş yolunda Zeynel Erdoğan’ın kullandığı ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının, rampaya çıktığı sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan patpat, geri hareket ederek devrildi.

ARACIN ALTINDA EZİLEREK CAN VERDİ

Kaza sonrası patpatın altında kalan Zeynel Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.