Tekirdağ'da bir kişi karısını sopayla dövdü

Tekirdağ'da bir kişi karısını sopayla dövdü

Tekirdağ'da eşini sopayla döven adam, kapıdan adım atar atmaz polise yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Han Arka Sokak’taki bir ikamette meydana gelen olayda A.T. isimli kişi, kötü alışkanlıklarına sinirlenen eşi G.T. ile tartışma yaşadı.

Karısını sopayla dövdü

Münakaşa kavgaya dönüşünce öfkesinden deliye dönen adam, karısına sopayla saldırdı. Başına sopa vurulan kadın yaralanırken, polisten yardım istendi.

Kapıdan dışarıya çıkarken yakalandı

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, saldırgan kocayı kapıdan dışarıya adım atar atmaz yakaladı.

İHA'nın haberine göre, yaralı kadın Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, dayakçı koca ise polis tarafından karakola götürüldü.

Tekirdağ'da bir kişi karısını sopayla dövdü VİDEO









