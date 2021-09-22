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Tekirdağ'da bir kişi, kiraladığı evde kaçak sigara üretirken yakalandı

Tekirdağ'da bir kişi, kiraladığı evde kaçak sigara üretirken yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kiralık bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak tütün ile tütün malzemeleri ve piyasa değeri 120 bin TL 3 adet kompresör ele geçirdi.