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    Tekirdağ'da bir kişi tarihi eser sayılan kitabı satmak isterken yakalandı

    Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmaya çalışan şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı, kitap ise müzeye teslim edildi.
    • 12.04.2022 - 18:50
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    Tekirdağ'da bir kişi tarihi eser sayılan kitabı satmak isterken yakalandı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İ.G. adlı bir şahsın elinde bulundurduğu yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalıştığı ihbarını alan jandarma ekipleri, şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi.

    Kitap müzeye teslim edildi

    İHA'nın haberine göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce yıllık el yazması kitap ele geçirildi.

    Gözaltına alındı

    Tarihi eser niteliğindeki kitap müzeye teslim edilirken, İ.G. gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Tekirdağ da bir kişi tarihi eser sayılan kitabı satmak isterken yakalandı #1


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