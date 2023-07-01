Tekirdağ'da bir mahallenin nüfusu, ilçe nüfusunu geçti Tekirdağ'da 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor... Arefe gününden itibaren tatili değerlendirmek adına yollara düşen vatandaşlar, yazlık bölgelere akın etti. Bu bölgelerden biri de Tekirdağ oldu.. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde vatandaşlar, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Mahallenin nüfusu, ilçe nüfusunu geçti Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.