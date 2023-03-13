Tekirdağ'da bir servis minibüsü ile otomobil zincirleme kazaya neden oldu Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolunda işçi servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı, 1 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da yaşanılan kazadan üç araç etkilendi. Ergene ilçesi Velimeşe OSB mevkii yan yol üzerinde meydana gelen olayda, Çorlu istikametine seyrederken OSB’ye sapmak isteyen S.A. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen işçi servis minibüsüyle çarpıştı. Savrulan otomobil arkasındaki araca çarptı Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, arkasında bulunan otomobile çarptı. 1 kişi yaralandı Zincirleme kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.