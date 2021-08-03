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    Tekirdağ'da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı

    Tekirdağ'da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 18:13
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    Tekirdağ'da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile ilçelerde faaliyete geçen yaya devriye ekipleri uygulaması, meyvelerini veriyor.

    2 BİN 617 KÖK HİNT KENEVERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Kapaklı ilçesinde yaya devriye atan polis ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boş bir araziye ekilmiş binlerce Hint keneviri tespit etti. Toplam 2 bin 617 kök imha edilmek üzere bulunduğu yerden söküldü.

    Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

    Tekirdağ'da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı VİDEO

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #1

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #2

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #3

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #4

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #5

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #6

    Tekirdağ da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı #7

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