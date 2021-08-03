Tekirdağ'da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile ilçelerde faaliyete geçen yaya devriye ekipleri uygulaması, meyvelerini veriyor.

2 BİN 617 KÖK HİNT KENEVERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kapaklı ilçesinde yaya devriye atan polis ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boş bir araziye ekilmiş binlerce Hint keneviri tespit etti. Toplam 2 bin 617 kök imha edilmek üzere bulunduğu yerden söküldü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da boş araziye ekilen binlerce kök Hint keneviri yakalandı VİDEO

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