Tekirdağ'da cadde ve sokaklar göle döndü Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerinde aniden başlayan sağanak, kısa sürede tesirini artırdı.

Su baskınları yaşandı

Yağış sebebiyle bazı yollarda aşırı su birikintileri meydana geldi. Ara sokakların yanı sıra ana arterlerin de bir kısmı da sular altında kaldı.

Yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda yayalar da zor anlar yaşadı.

Sürücüler güçlük çekti

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina çatılarının altlarına ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.

Sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.